Haberler » Güncel » Rus savaş gemisi 'Koramiral Kulakov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Haber

Rus savaş gemisi 'Koramiral Kulakov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 626 borda numaralı 'Koramiral Kulakov' adlı denizaltısavar, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

29.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:58 Rus savaş gemisi 'Koramiral Kulakov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 626 borda numaralı 'Koramiral Kulakov' adlı denizaltısavar, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 09.00'da Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın 626 borda numaralı savaş gemisi 'Koramiral Kulakov', saat 10.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Geminin güvertesinde bulunan can yelekli askerler dikkat çekti.

Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen Rus savaş gemisi 'Koramiral Kulakov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.



Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:02   Tarihi Oturakçı Pazarı'nın 56 yıllık terzisi: Mehmet usta - Haber
12:01   Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz: 11 yaralıyı Türkiye'ye göndereceğiz - Haber
12:00   Bursa'da 5 kilo esrar ele geçirildi - Haber
11:57   Yılbaşında 317 bin 121 güvenlik görevlisi sahada olacak - Haber
11:56   Siviller hayatta kalmak için İdlib'den kaçmaya devam ediyor - Haber
10:25   Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi sınırın sıfır noktasına gitti - Haber
10:18   Meclis'e giriş çıkış yapan araçlar için yeni dönem - Haber
10:11   Trabzon'da pistten çıkan uçak, Yomra ilçesinin başına dert oldu - Haber
23:44   İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı - Haber
23:21   Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti - Haber
29.12.2019 12:09:49