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Rus savaş gemisi 'Orsk' Akdeniz'e iniyor

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk', Akdeniz'e iniyor.

23.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:46
Rus savaş gemisi 'Orsk' Akdeniz'e iniyor

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk', Akdeniz 'e iniyor.

Marmara Denizi'nden saat 12.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 13.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Akdeniz'e iniyor.Boğazdan geçişi sırasında gemiye, Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.


Kaynak: DHA

Etiketler : Çanakkale, Akdeniz, Güncel

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