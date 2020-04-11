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Rus savaş gemisi 'Saratov', Akdeniz'e iniyor

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 150 borda numaralı savaş gemisi 'Saratov', Akdeniz'e doğru yol aldı.

11.04.2020 12:13 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:13
Rus savaş gemisi 'Saratov', Akdeniz'e iniyor

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 150 borda numaralı savaş gemisi 'Saratov', Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 10.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 150 borda numaralı savaş gemisi 'Saratov', boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 11.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Rus savaş gemisinin güvertesinde, can yelekli askerlerin olduğu görüldü.

Kilitbahir Köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi 'Saratov', Akdeniz'e doğru yol aldı.

Rus savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik Botları eşlik etti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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