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Rus savaş gemisinin Kabataş'a yanaşamadı

RUS savaş gemisi Kabataş'a yanaşırken zor anlar yaşadı.

06.01.2020 13:59 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:59 Rus savaş gemisinin Kabataş'a yanaşamadı

Ramazan EĞRİ -/ - RUS savaş gemisi 'a yanaşırken zor anlar yaşadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin öncesi Rus Donanmasının Kuzey filosuna ait 055 Borda numaralı Slava sınıfı füze gemisi 'Mareşal Ustinov' dün saat 15.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin boğaz geçişine 3 sahil güvenlik ve 2 deniz polisi botu eşlik etti.  Yaklaşık 1 saatte Dolmabahçe açıklarına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda Rus askerinin olduğu görüldü. 186 metre uzunluğundaki gemi yaklaşık 1,5 saatlik yolculuğunun ardından Moda açıklarına demirledi. Gemi bugün ise Kabataş'a yanaşmak istedi. Ancak fırtına ve yağmur nedeniyle gemi Kabataş'a yanaşamadı. Sahil güvenlik botları, gemiye müdahale etti. Gemi Kabataş'tan ayrılarak tekrar Moda açıklarına demirledi.

 



Kabataş, Güncel

Kaynak: DHA

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