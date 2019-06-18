18.06.2019 10:38
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Rus savaş uçağı ABD uçağını engelledi

Rus savaş uçağı ABD uçağını engelledi

Baltık Denizi'nde Rus sınırına yaklaşan Amerikan bombardıman uçağı Rus uçağı tarafından engellendi.

Baltık Denizi'nde Rus sınırına yaklaşan Amerikan bombardıman uçağı Rus uçağı tarafından engellendi.

Rusya Savunma Bakanlığı sabah saatlerinde, Rus SU-57 tipi savaş uçağının Baltık Denizi üzerinde Rus sınırına yaklaşmakta olan Amerikan B-52H bombardıman uçağını engellendiğini açıkladı. Açıklamada, tespit edilen Amerikan uçağının Rus sınırına yaklaşmasına karşılık SU-57 tipi uçağın kalkış yaparak Amerikan uçağını takibe başladığı, Rus sınırına yaklaşan Amerikan uçağının Rus uçağı tarafından uzaklaştırıldığı ifade edildi. Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasında, Baltık Denizi'nde yaşanan bu gerilimde Rus uçağının müdahalesinin uluslararası hava sahası kullanım kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildiği belirtildi. - MOSKOVA
Kaynak: İHA
Baltık Denizi, 3. Sayfa

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