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Rus savaş uçakları Güney Kore'nin hava savunma tanımlama sahasını ihlal etti

Rus savaş uçaklarının Güney Kore'nin hava savunma tanımlama sahasını ihlal ettiği bildirildi.

22.10.2019 12:02Rus savaş uçakları Güney Kore'nin hava savunma tanımlama sahasını ihlal etti
Rus savaş uçaklarının Güney Kore'nin hava savunma tanımlama sahasını ihlal ettiği bildirildi.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 09.23'ten Rus hava kuvvetlerine ait A-50 erken uyarı, 3 SU-27 savaş ve 2 TU-95 bombardıman uçağının, Kore Hava Savunma Tanımlama Sahası'nı (KADIZ) 4 kez ihlal ettiği belirtildi.
Rus uçaklarının hava savunma tanımlama sahasını ihlal ettiği bölgelerin, doğuda Dokdo adacıkları, güneyde Jeju adası ve Sarı Deniz civarı olduğu kaydedildi.
Uçakların hava savunma tanımlama sahasından çıkarılması için Güney Kore Hava Kuvvetlerinin savaş uçakları havalandırdığı, Rus uçaklarının yerel saatle 15.01'de sahayı terk ettiği ifade edildi.

Güney Kore, Kore, Güncel

Kaynak: AA

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