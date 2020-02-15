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Rus savaş uçakları Halep'e saldırdı: 4 ölü

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının Halep'in batısındaki Sahara beldesine düzenlediği saldırıda 4 sivil hayatını kaybederken 1 sivil savunma görevlisi de yaralandı.

15.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:10Rus savaş uçakları Halep'e saldırdı: 4 ölü
'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının Halep'in batısındaki Sahara beldesine düzenlediği saldırıda 4 sivil hayatını kaybederken 1 sivil savunma görevlisi de yaralandı.

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, bu sabah Halep'in batısındaki Sahara beldesine 2 hava saldırısı düzenledi. Sivil savunma yetkilileri, saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, saldırıda bölgeye gelen sivil savunma ekibi hedef alındığını ve bir sivil savunma görevlisinin yaralandığını ifade etti. - HALEP

Suriye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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