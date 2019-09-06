Haberler» 3. Sayfa» Haber

Rus savaş uçakları havada çarpıştı

Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet SU-34 savaş uçağı havada çarpıştı.

06.09.2019 13:15 Rus savaş uçakları havada çarpıştı
Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet SU-34 savaş uçağı havada çarpıştı.

Rus basınının askeri kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Rusya'nın Lipetsk bölgesinde eğitim uçuşu yapan 2 adet SU-34 savaş uçağı havada çarpıştı. Uçaklardan birinin burnunun diğer uçağın kokpit kısmına vurduğu, ardından yine uçakların birbirine temas ettiği öğrenilirken pilotların uçakları ağır hasara rağmen askeri havaalanına indirmeyi başardığı açıklandı. Askeri havaalanına indirilen uçakların birinin motor kısmında büyük hasar oluşurken diğer uçağın ise bir kanadının uç kısmının koptuğu öğrenildi.

Askeri kaynaklar ilk belirlemelere göre kazanın pilotaj hatasından kaynaklandığını ifade etti. Her 2 pilotun da kazadan yara almadan kurtulduğu açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, ayrıca uçakların hangara çekilerek hasar tespitinin tamamlanmasının ardından restorasyona gireceği öğrenildi. - MOSKOVA

Rusya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:19   Küçükçekmece Basın Ekspres Yolu Papaz Köprüsünde iplik yüklü tırın dorsesi yanlış yüklemeden dolayı...
15:06   Motosikletli jandarma, kazada şehit oldu
15:04   FETÖ şüphelisi 20 kişi adliyeye sevk edildi
15:03   Patnos'ta PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı
14:59   FETÖ'den aranan şahıs teslim oldu
14:55   Arabanın teyibine saklanan uyuşturucu keskin burun Rona'ya takıldı
14:46   Şuhut'ta Trafik Şube Güvenlik toplantısı