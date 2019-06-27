27.06.2019 21:13
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- Rus Savaş Uçakları İdlib Civarını Bombaladı

- Rus savaş uçakları İdlib civarını bombaladıİDLİB - Rus savaş uçakları bugün öğleden sonra İdlib civarını bombaladı.

- Rus savaş uçakları İdlib civarını bombaladı
İDLİB - Rus savaş uçakları bugün öğleden sonra İdlib civarını bombaladı.
Rusya'ya ait savaş uçakları bugün öğleden sonra İdlib yakınlarındaki Ma'arat El Numan kasabasının bombaladı. Sivil savunma görevlileri bombalanan bölgede çıkan yangını söndürdükten sonra, yıkılan ev ve iş yerlerinin enkazı altındaki yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. Enkaz altından çıkarılan yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Rus savaş uçakları Hama'nın kuzey tarafı ve İdlib civarını son haftalarda yoğun olarak bombalamaya ve füze atmaya devam ediyor.- Rus Savaş Uçakları İdlib Civarını Bombaladı
Kaynak: İHA
Rusya Federasyonu , İdlib , Güncel

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