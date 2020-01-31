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Rus savaş uçakları İdlib'de hastane ve fırını hedef aldı (2)

Rus savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesinde bir hastane ve fırını da hedef aldığı saldırılarda 10 sivil hayatını kaybetti, 37 sivil yaralandı.

31.01.2020 10:05 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:08
Rus savaş uçaklarının 'in güneyindeki Eriha ilçesinde bir hastane ve fırını da hedef aldığı saldırılarda 10 sivil hayatını kaybetti, 37 sivil yaralandı.
Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları gece geç saatlerde İdlib'in Eriha ilçesindeki çok sayıda noktaya saldırılar düzenledi.
Hedef alınan noktalar arasında bir hastane ve fırın da yer aldı.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bombardımanlarda 4'ü hastane saldırısında, 10 sivil hayatını kaybetti, 37 sivil de yaralandı.
Eriha'daki saldırıda hastane kullanılamaz hale geldi.
Rus savaş uçakları İdlib'de hastane ve fırını hedef aldı (2)

İdlib, Güncel

Kaynak: AA


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