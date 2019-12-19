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Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 1 ölü, 7 yaralı

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib'in kuzeybatı ve güneyindeki yerleşkelere saldırdı.

19.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:40 Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 1 ölü, 7 yaralı
Esad rejimi ve Rus savaş uçakları 'in kuzeybatı ve güneyindeki yerleşkelere saldırdı. Gerçekleştirilen hava saldırılarında 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib çevresindeki köylere saldırdı. Saldırı sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Evlerin hedef alındığı saldırılarda Maaret el Numan köyünde 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı. Tell Mardikh köyünde ise aralarında 1 çocuğun bulunduğu 2 sivil ağır yaralandı, İdlib'in güneyindeki Farika köyünde de 2 sivil yaralandı.

Sivil savunma ekiplerinin yaralılara ilk müdahaleyi yaptığı aktarıldı. Yerel kaynaklara göre saldırılardan kaçan siviller evlerinden ayrılıp Halep ve Türkiye sınırlarına yakın bölgelere geliyor. - İDLİB

İdlib, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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