YPG'ye verilen süre başlarken Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyini vurdu

Türkiye, Rusya ile 10 maddelik mutabakata imza atarak terör örgütü YPG'ye 150 saatte geri çekilmesi için süre verildi. Saat 12.00'de YPG'ye verilen süre başladı. Sürenin başlamasıyla Suriye'nin İdlib kentinde Rus savaş uçakları, Şeyh Mustafa ve Nebil köylerini vurdu. Yerel kaynaklar, Suriye rejimi ordusu güçlerinin de bazı köyleri top atışı ile bombaladığı bildirildi.

RUSYA BOMBARDIMANA BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için gittiği Rusya'nın Soçi kentinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Toplantınına ardından Başkan Erdoğan ve Putin, Suriye ilgili alınan tarihi kararları açıkladı. Toplantının ardından, 'Türkiye-Rusya Federasyonu Arasında Mutabakat Muhtırası' yayınlandı. Mutabakat kapsamında terör örgütü YPG'ye 150 saat verilip, Güvenli Bölge'den çekilmesi imzalandı. Türkiye ve Rusya anlaşma kapsamında beraber hareket edecekken Rus savaş uçakları harekete geçti. İdlib'in güneyindeki 2 köy vuruldu.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, ABD ile 120 km için anlaştı ve Tel Abyad - Rasulayn bölgesinde güvenli bölge oluşturuldu. ABD ile yapılan anlaşma doğrultusunda terör örgütü YPG/PKK'ya belirlenen güvenli bölge dışına çıkması için 120 saat süre tanınmıştı. Rusya ile yapılan görüşmede genişletilen güvenli bölge alanıyla beraber terör örgütünün bölgeyi terk etmesi için tanınan süre de 150 saate çıkartıldı.

Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasında gerçekleştirilen zirvede ise, YPG/PKK'nin Menbiç dahil (Kamışlı hariç) diğer bölgelerden çekileceği kararına varıldı.

Türkiye ile Rusya arasında varılan 10 maddelik Suriye mutabakatı:

1. Her iki taraf Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına ve Türkiye'nin milli güvenliğinin korunmasına olan bağlılıklarını teyit ederler.

2. Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarma yönündeki kararlılıklarını vurgularlar.

3. Bu çerçevede, Tel Abyad ve Ras Al Ayn'ı içine alan 32 km derinliğindeki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki yerleşik statüko muhafaza edilecektir.

4. Her iki taraf Adana Anlaşması'nın önemini teyit eder. Rusya Federasyonu mevcut koşullarda Adana Anlaşması'nın uygulanmasını kolaylaştıracaktır.

5. 23 Ekim 2019, öğlen saat 12.00'den itibaren,Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları, Barış Pınarı Harekat alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına,YPG unsurları ve silahlarınınTürkiye-Suriye sınırından itibaren 30 km'nin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girecektir. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanacaktır. Aynı saat itibarıyla, mevcut Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 km derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır.

6. Münbiç ve Tel Rıfat'tan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır.

7. Her iki taraf terörist unsurların sızmalarının önlenmesinin temini için gerekli tedbirleri alacaktır.8.Mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla ortak çalışma yapılacaktır.

9. Bu muhtıranın uygulanmasını gözetmek ve koordine etmek amacıyla müşterek bir denetim ve doğrulama mekanizması ihdas edilecektir.

10. Taraflar Astana Mekanizması çerçevesinde Suriye ihtilafına kalıcı bir siyasi çözüm bulunması amacıyla çalışmalarını sürdürecek ve Anayasa Komitesi'nin faaliyetlerini destekleyecektir"