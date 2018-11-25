Rus Savaş Uçakları Kerç Boğazı'nda

Ukrayna
Donanması'na ait 3 savaş gemisinin Kerç Boğazı'na ilerlemesinin ardından yaşanan gerilim tırmanıyor. Kerç üzerinde Rus savaş uçakları uçuşa başladı. Rusya
, Kırım
açıklarında Rusya karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Ukrayna gemilerinin Kerç Boğazı'ndan geçişini engelledi. Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan açıklamada, yerel saatle sabah 07.00'de Ukrayna Donanması'na ait 3 geminin Rusya'nın karasularına izinsiz giriş yaptığı belirtildi.
Ukrayna'nın Rusya'ya bildirmeden Kerç Boğazı'ndan geçme girişimi nedeniyle Kerç Boğazı üzerine kurulan Kerç Köprüsü gemi geçişlerine kapatıldı. Bir Rus kuru yük gemisi ve Rusya Sahil Güvenlik ekiplerine bağlı ekipler köprünün altına demirleyerek Ukrayna gemilerinin geçişini engelledi. Ayrıca Rusya Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları Kerç Köprüsü üzerinde uçuş manevralarına başladı. - KRASNODAR
Rusya Federasyonu,Ukrayna
25 Kasım 2018 Pazar 17:54