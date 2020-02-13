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Rus savaş uçaklarından İdlib'e saldırı: 7 sivil öldü

İdlib'in batısına saldırı düzenleyen Rus savaş uçakları 7 sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu, 5 çocuk ve 2 kadın ise yaralandı.

13.02.2020 23:50 | Son Güncelleme: 13.02.2020 23:50Rus savaş uçaklarından İdlib'e saldırı: 7 sivil öldü
'in batısına saldırı düzenleyen Rus savaş uçakları 7 sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu, 5 çocuk ve 2 kadın ise yaralandı.
Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib'e düzenlediği saldırılarına devam ediyor. Suriye Sivil Savunmanın yaptığı açıklamaya göre, Rus savaş uçaklarının İdlib'in batısında düzenlediği hava saldırısı sonucu 7 sivil hayatını kaybederken, 5 çocuk ve 2 kadın ise yaralandı. Rus savaş uçaklarının aynı zamanda Arab Alsaeed bölgesine de saldırı düzenlediği kaydedildi.
(İHA)

İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

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