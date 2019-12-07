Körfez'de gerilimi tırmandıracak hareket! Rus savunma sistemi, Libya'da ABD drone'nunu vurdu

Libya'da Amerikan insansız hava aracı, Rus askerleri tarafından hava savunma füzesi ile Libya'da imha edildi. Reuters haber ajansı düşürülen drone haberini aboneleri son dakika olarak bildirdi.

DRONE YOK EDİLDİ

Amerika Merkez Komutanlığı AFRICOM, Libya'nın başkenti Trablus yakınlarında geçen ay kaybolan ABD drone'nunun düşürüldüğünü açıkladı. Reuters'a bilgi veren askeri kaynaklar, silahsız olan Amerikan insansız hava aracının Rus hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu söylüyor.

KÖRFEZ'DE GERGİN ANLAR

AFRICOM, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni devirmeyi hedefleyen Hafter güçlerinin kullandığı Rus savunma sisteminin, söz konusu insansız hava aracını hedef aldığını belirtiyor.

AFRICOM komutanı General Stephen Townsend, drone enkazının geri verilmesi için talepte bulunduklarını ancak Hafter birliklerinin bunu reddettiklerini açıkladı.

Hafter taraftarlarının Rus sistemini ateşlediğinde insansız hava aracının ABD'ye ait olduğunu bilmediklerini belirten Townsend, "Ama şimdi mutlak surette kime ait olduğunu biliyorlar" dedi.