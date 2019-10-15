Rus senatör: Yaptırımların Türkiye'ye bir zararı olmayacak

Barış Pınarı Harekatı sonrası ABD'nin Türkiye'ye yönelik aldığıyaptırım kararının Türkiye'ye zarar vermeyeceğini belirten Rus senatör Vladimir Cabarov, "Yaptırımlar sadece ABD'deki kamuoyunu sakinleştirmek amaçlı." dedi.

Sputnik'e konuşan Cabarov, "Yaptırımlar Türkiye için gerçek bir tehdit oluşturmayacak, ülkeye herhangi bir zarar vermeyecek. Bu yaptırımların amacı sadece ABD'de kamuoyunu sakinleştirmek, başka bir şey değil" dedi.

Trump'ın da 'bu oyunda oynamak' zorunda olduğunu belirten Cabarov, bunun nedenini ABD'nin 'yıllarca beslediği' Kürtlerin çıkarlarına ihanet ediyor gözükmek istememesi olarak açıkladı.

'YAPTIRIMLAR BİZE BİR ŞEY KAZANDIRMAYACAK'

Cabarov, "Rusya'nın yaptırımlardan hiçbir şekilde bir kazanç elde etmeyecek. Olanlar ışığında Ankara ile askeri alanda işbirliğini arttıracağı söylenmeye başlandı. Biz başka bir ülkeye uygulanan yaptırımlardan kazanç sağlayan ülkelerden değiliz. Partnerlerimize karşı son derece dürüstüz" ifadelerini kullandı.