Rus Sinemasından 22 Seçkin Örnek 22. Randevu İstanbul Film Festivali'nde!

20-26 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenecek festivalin bu yılki odağında Rusya var. "Rusya'ya Bak Dünyayı Gör" ve "Rusya'dan Kısalar" bölümleriyle seyirciyi selamlayacak olan filmler üretken Rus sinemacıların 2018 ve 2019 yılındaki çektikleri birbirinden özel ödüllü filmleri.

Yönetmen Sergey Kuznetsov'ın Uluslararası Prömiyerini 35. Varşova Film Festivali'nde yapan 7 avare karakterin 'Kutsal Bar'ı aramak için koyuldukları yolun hikayesini anlatan 7 BOOZER/ 7 AYYAŞ, Alexander Boguslavsky'nin salgın bir hastalıktan dolayı dışarıyla bağı yıllar önce kesilmiş olan bir şehirde yaşayan Abby'nin, yaşadığı şehrin aslında sihir dolu bir yer olduğunu öğrenmesiyle gelişen olayları anlattığı 2019 yapımı fantastik filmi ABIGAIL/ ABIGAIL: SINIRLARIN ÖTESİNDE, Andrey Myshkin'in ¨B¨ isimli küçük bir kasabasında iki kişinin birbirine duyduğu ilginin hiç de tesadüfi olmayan bir dizi olaya sebep vermesini konu alan CURIOSITIES/ KARŞILAŞMALAR, Anna Yanovskaya'nın, Yakut sinematografisinin arka planı hakkında, ironi ve metafizik dolu, Yakut ulusal adetlerinin tahmin edilemezliği üzerine kurgulanmış ve Sochi Uluslararası Film Festivali'nnde Jüri Özel Ödülü ve En İyi Erkek Oyuncu ödülleri kazanan EXCITING LIFE/ HEYECAN DOLU BİR HAYAT, Aleksandr Veledinsky'in Paris'te düzenlenen Rus Film Haftası'nda ve 69. Berlin Film Festivali'nin Rus Filmleri Seçkisinde gösterilen, 90'lı yılların Soloviev ve Shakhnazarov filmlerinin ruhunda doğrusal olmayan bir anlatıya sahip sofistike filmi IN THE PORT OF CAPE TOWN/ BİR ZAMANLAR CAPE TOWN LİMANINDA, Konstantin Fam'ın Jewish Film Festivali'nde gösterilen ve 77. Altın Küre Ödüllerine aday olan farklı dünyalardan gelen iki gencin, eski bir toplama kampı tutsağının ifadesiyle yüzleşmek zorunda kalması ve hayatlarının değişmesini konu alan KADDISH/ DUA, Grigori Konstantinopolsky'e 29. Kinotavr Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ödülü kazandıranRUSSIAN PSYCHO/ RUS SAPIĞI, Ilya Maksimov'un 2018 Russian Resurrection Film Festival'de gösterilerek beğeni toplayan ilk uzun metraj filmi THE SOUL CONDUCTOR/ REHBER, Alexander Sukharev'in MMA hayranı olan ve yetimhanede büyüyen Alexander'ın hikayesini anlattığı WATCH MY LOVE/ İZLE AŞKIM ve Boris Gouts'ın mockumentary formatında çekilmiş komedi-melodramı WE LOOK GOOD IN DEATH/ ÖLÜMDE DE GÜZEL filmleri "Rusya'ya Bak Dünya'yı Gör" seçkisinde yer alacaklar.

Festivale Rusya'dan renk katacak "Rusya'dan Kısalar" seçkisinde ise 12 kısa film sinemaseverler ile buluşacak. Seçkide yer alan filmler ise Andrey Myshkin'in 302 BIS, Anna Kuznetsova'nın 628, Petr Fedorov'ın ELECTRIC CURRENT/ ELEKTRIK, Denis Kudryavtsev'ın FAIR PLAY, Alexander Tsypkin, Ksenia Rappoport ile Pavel Kapinos'un FAREWELL, MY LOVE/ ELVEDA, BİR TANEM, Mikhail Arkhipov'un FUEL/ BENZİN, Yaroslav Lebedev'ın LIVING IT UP/ FELEKTEN BİR GECE, Andrey Korf'un LUCKY TICKET/ UĞURLU BİLET, Victoria Runtsova'nın MOMMY'S CALF/ ANNESİNİ ÖZLEYEN BUZAĞI, Igor Krasnikov ile Vakhtangi Khubutia'nın SHOT/ AV, Mikhail Plotinsky'nin SON/ OĞUL ve Natalia Kalenova'nın WINDOW/ PENCERE.

Festival kapsamında film gösterimlerinin yanı sıra sinema sektörlerini bir araya getirecek Rus-Türk Sinema Sektörleri Paneli ve Rus-Türk Yapımcılar Buluşması da Randevu İstanbul'un etkinlikleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda yabancı yapımcıların Türkiye'de çekim yapmalarını teşvik edecek kanunun ilk sunumu da Yapımcılar Buluşması'nda gerçekleştirilecektir. "Film in Turkey" başlığı altında düzenlenecek bu etkinliklerde Rus Yapımcılar Birliğinden çok değerli isimler ağırlanacak.

Festival Afişinde Rusya'nın Renkleri

Randevu İstanbul'un bu yılki afişinde Moskova'nın rengi göze çarpıyor. Grafik Tasarımcısı Kemal Öktem'in hazırladığı afiş, Rusya'nın en görkemli simgelerinden biri olan bu başyapıtın renkleriyle seyirciyi sinemanın içine çekiyor ve masalsı film seçkisi ile sinema aşkını tazelemeye davet ediyor.

Rus Sinemasının en iyi örneklerini keşfetme ve sinemaya yön veren klasikleri bir kez daha beyazperdede görme fırsatı sunan Randevu İstanbul, 20-26 Aralık tarihleri arasında seyircisiyle buluşacak.