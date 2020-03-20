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Rus siyasetinde ikinci Putin ismi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisi gibi eski istihbaratçı kuzeni Roman Putin ülkede siyasi parti kuracağını açıkladı.

20.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:56
Rus siyasetinde ikinci Putin ismi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisi gibi eski istihbaratçı kuzeni Roman Putin ülkede siyasi parti kuracağını açıkladı.
Eski Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) çalışanı, şimdi ise iş adamı olan Roman Putin, parti kurup siyasete gireceğini Kommersant gazetesine söyledi.
Kurma aşamasında olduğu partinin ismini açıklamayan Roman Putin, bu konuyu Devlet Başkanı ve kuzeni Putin ile görüşmediğini ifade etti.
Roman Putin, "Ülkemizde böylesi bir eylem için hiçbir onaya gerek olmadığını düşünüyorum." dedi.
Başkanı olacağı partinin "popülizm ile mücadele ve çoğunluğun çıkarlarını temsil etme" görevini yerine getireceğini savunan Roman Putin, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in politikalarını tamamen destekliyoruz ve iktidarın olumlu çabalarına katkıda bulunmak istiyoruz." diye konuştu.
Roman Putin, Rus lider Putin'in görev süresinin sıfırlanması ve yeniden başkan seçilme hakkı elde edecek olmasıyla ilgili "Başkanlık konusunda Rusya'da Vladimir Putin'in alternatifi yok" değerlendirmesi yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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