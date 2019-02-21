Rus-Suudi Petrol Anlaşması Giderek Daha Kırılgan Hale Geliyor

Petrol fiyatlarını düşüşü durdurmak için geçtiğimiz aylarda OPEC+ olarak adlandırılan OPEC ve OPEC dışındaki üreticilerle beraber Rusya
'nın da içerisinde olduğu bir grup üreticinin petrol üretim kesintisi kararı oldukça kırılgan bir durumda. Çünkü bu anlaşma ile söz verilen petrol kesintilerine sadece Suudi Arabistan
tam anlamıyla uyduğu belirtiliyor.
Geçtiğimiz yılın sonlarında yapılan anlaşmada OPEC+ ülkelerinin toplamda günlük petrol arzlarında 1.2 milyon varillik kesintiye gitme konusunda anlaştıkları duyurulmuştu.
Suudi Arabistan OPEC ülkeleri içerisindeki en büyük kesintiyi yapmaya razı olmuş ve günlük üretimini Mart ayına kadar olan sürede kademli olarak 400.000 varil daha (önceden yaptığı kesintilere ek olarak) keseceği konusunda anlaşmıştı.
Ki şunu da belirtmek gerekir ki eğer bu hedefine Mart itibari ile ulaşırsa, Suudi Arabistan OPEC+ ülkelerinin hedeflediği üretim kesintisinin %70'ini tek başına gerçekleştirmiş olacak.
Bunun karşılığında Rusya da OPEC dışındaki ülkeler içerisindeki en büyük kesinti konusunda söz vermişti. Ancak geçtiğimiz Ekim ayından Şubat ayının başına kadar geçen sürede sadece günlük 47.000 varillik kesinti gerçekleştirdi.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih Ocak ayında CNBC ile yaptığı röportajında bu konudaki eleştirilerini dile getirmiş ve Moskova
'nın istenilenden daha yavaş hareket ettiğini söylemişti.
Bu açıklamaya Rusya'dan gelen cevaba ise Enerji Bakanı Alexander Novak
'ın Şubat başındaki açıklamalarında yer verildi. Novak, Rusya'nın Mayıs ayında kadar kademeli olarak gerçekleştirilmesi konusunda anlaşılan üretim kesintileri konusundaki yükümlülüklerinin tümünü tam anlamıyla yerine getirdiğini belirtti.
OPEC+ kararlarının ardından petrol fiyatlarının düzenli bir biçimde artış gösterdiğini ve Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviyelerinde seyrettiğini görmekteyiz.
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Rusya Federasyonu, Opec, Sektörel
Kaynak: Enerjienstitusu.com