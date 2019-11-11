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Rus tarihçi, öldürdüğü kız arkadaşının vücut parçalarını nehre atarken yakalandı

Rusya'nın önde gelen tarihçilerinden Profesör Oleg Sokolov, öğrencisi ve kız arkadaşı Anastasya Yeşçenko'yu öldürüp, cesedini parçalara ayırdığını itiraf etti.

11.11.2019 10:58 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:58Rus tarihçi, öldürdüğü kız arkadaşının vücut parçalarını nehre atarken yakalandı
Rusya'nın önde gelen tarihçilerinden Profesör Oleg Sokolov, öğrencisi ve kız arkadaşı Anastasya Yeşçenko'yu öldürüp, cesedini parçalara ayırdığını itiraf etti.
Rus medyasında yer alan haberlerde, alkolün etkisindeki Sokolov'un, sırt çantasıyla St. 'da nehir kenarında polis tarafından yakalandığı belirtildi.
Sokolov'un üzerinde bulunan sırt çantasında, bir kadına ait vücut parçalarının bulunması üzerine polis ünlü Rus tarihçiyi gözaltına aldı.
Evinde yapılan polis aramasında da Sokolov'un öğrencisi ve aynı zamanda kız arkadaşı 24 yaşındaki Yeşçenko'nun parçalanmış cesedi bulundu.
Rus medyasında yer alan iddialarda, Sokolov'un, Yeşçenko'yu aralarında geçen bir tartışmanın ardından öldürdüğü ve Yeşçenko'ya ait vücut parçalarını St. Petersburg'daki Moyka Nehri'ne atmayı planladığını itiraf ettiği belirtildi.
St. Petersburg Devlet Üniversitesi Tarih Enstitüsü öğretim üyesi ve dünyanın sayılı Napolyon uzmanlarından biri olarak gösterilen Sokolov'a Fransa'nın en yüksek düzeyli nişanı "Legion d'honneur" verilmişti.

Petersburg, Güncel

Kaynak: AA

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