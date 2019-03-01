Kaynak: DHA

Genç Rus tasarımcılara ürettiği kumaşları vererek yaptıkları tasarımları Rusya çapında düzenlediği Pro Fashion Masters yarışması kapsamında Türk kumaşları ile yaratıcılıklarını ortaya koymalarını sağlayan Türk iş insanı Hulki Öz, Rus tasarımcıları Türk kumaşına alıştırdı.Moskova'da her yıl düzenlenen ve dünyanın birçok ülkesinden bine yakın tekstil üreticisini bir araya getiren Collection Premiere Moscow (CPM) tekstil fuarına bu yıl da Türk firmaları damgasını vurdu.Moskova ExpoCenter fuar alanında düzenlenen tekstil fuarında Türk üreticiler hem milli katılım hem de bireysel olarak açtıkları stantlarla Türkiye'nin tekstildeki iddiasını ortaya koydular. Hazır giyim ve tekstil hammade konusunda dünyadaki birçok rakibine fark atan Türk tekstilciler Rusya pazarını kimseye kaptırmıyor. Beş yıldır Rusya'da düzenlediği Pro Fashion Masters yarışması ile Rus tasarımcılara ürettiği kumaşlar ile tasarım yaptıran Öz, finalistleri de Rus magazin dünyası ve ünlü tasarımcılar ile bir araya getirdiği defile ile dereceye girenleri ödüllendirerek Türk kumaşına ilgiyi arttırıyor.Kainat güzeli Rus model Anna Fedorova gibi önemli isimler ile de çalıştıklarını belirten Öz, " Bu yarışmayı beş yıldır Rusya çapında düzenliyoruz. Yüzlerce tasarımcı başvuruyor ve istedikleri kumaşları gelip bizden ücretsiz alarak modellerini tasarlayıp yarışmamıza katılıyor. Yıl içerisinde bir kaç elemden geçiyorlar ve finalistleri böyle özel bir defile ile ödüllendirip hem Türk kumaşını tanıtıyoruz hem de bir Türk iş insanı olarak onlara bu şansı tanıyarak ülkemize de ilgilerini artırıyoruz. Bu güne kadar sektörden çok olumlu geri dönüşler aldık ve beş yıl önce bizde yarışan o gençler şuan önemli atölyelerde tasarımcı olarak görev yapıyorlar. Kullandıkları tekstil ürünlerini de Türk markalarından tercih ettiklerini görüyoruz. Bu bizi hem gururlandırıyor hem de yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Evet, biz ticaret ile uğraşıyoruz ama aynı zamanda da ülkemizin buralarda birer tanıtım elçisiyiz." dedi. - Kaçmaz