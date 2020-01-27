Haberler » Güncel » Rus tur şirketleri, Çin'e bilet satışını durdurdu - Haber

Rus tur şirketleri, Çin'e bilet satışını durdurdu

Rusya'da turizm şirketleri Çin'e yönelik bilet ve tatil paketi satışlarını durdurdu.

27.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:35Rus tur şirketleri, Çin'e bilet satışını durdurdu
'da turizm şirketleri Çin'e yönelik bilet ve tatil paketi satışlarını durdurdu.

Rus Tur Operatörleri Birliği Başkanı Dmitry Gorin, turizm şirktetlerinin son zamanlarda Korona virüsü nedeniyle 81 kişinin öldüğü Çin'e yönelik bilet ve tatil paketlerinin satışını durdurma kararı aldıklarını açıkladı. Gorin ayrıca Çin'de bulunan Rus turistlerin ülkeye geri getirilmeleri için çalıştıklarını da belirtti.

Öte yandan, Çin'in karantinaya alınan şehri Wuhan'da 75'i öğrenci olmak üzere yaklaşık 140 Rus vatandaşı bulunduğu bilgisi verilirken, geçtiğimiz hafta Wuhan'dan Moskova'ya yapılan tüm direkt uçuşlar iptal edilmişti. Rusya'nın Çin büyükelçiliği ise Cumartesi günü yaptığı açıklamada Çin'in karantina bölgelerinde bulunan Rus vatandaşların tahliyesi için ellerinden geleni yapacaklarını bildirmiş, henüz Korona virüsü vakasının bildirilmediği Rusya'da, Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada virüse karşı gereken her türlü önlemin en üst düzeyde tutulduğuna, halkın endişe etmemesi gerektiğine vurgu yapmıştı. - MOSKOVA

Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:44  Adıyaman'da pazarcıların bıçaklı kavgası: 1 yaralı
17:39  TTK'ya alıncak 53 eski hükümlü için 671 kişi başvurdu
17:44  Mersin'de 16 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü tatil sitesinde yakalandı
17:43  6'ncı katta intihara kalkıştı, polis ikna etti
17:42  Engelli derneğinden depremzedelere çocuk bezi yardımı
27.01.2020 17:49:52