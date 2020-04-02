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Rus turistlerden "Moskova bizi eve götür" çağrısı

Afrika ülkelerinden Zanzibar'a giden Rus turistler korona virüs salgını nedeni ile mahsur kalırken, Rus turistler sahile "Moskova bizi eve götür" yazarak Rusya'dan yardım istedi.

02.04.2020 22:10 | Son Güncelleme: 02.04.2020 22:10
Rus turistlerden
Afrika ülkelerinden Zanzibar 'a giden Rus turistler korona virüs salgını nedeni ile mahsur kalırken, Rus turistler sahile "Moskova bizi eve götür" yazarak Rusya 'dan yardım istedi.
Korona virüsü tüm dünyada etkisini gösterirken Zanzibar'a giden Rus turistler mahsur kaldı. Rus turistler, her defasında Tanzanya ve Zanzibar'ın özerk yönetimi ile iletişime geçerek yardım isterken, Rus Konsolosluğundan da yardım talebinde bulundu. Zanzibar'da yaklaşık 130 Rus turist bulunurken, Rus turistler haricinde birçok turistte mahsur kalmış durumda bulunuyor. 18 Mart'ta Zanzibar Adası'nda ilk korona virüs vakası görülmesinin ardından Tanzanya Başbakanı Kassim Majaliwa, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemleri açıkladı, önlemler arasında turistik otellerin tümünün kapatılması kararı da bulunuyordu. Rusya'ya dönemeyen Rus turistler yine Rus Konsolosluğu ile iletişime geçerek paralarının kalmadığını otellerin ise kapatılacağını belirterek ülkelerine dönmek için yardım talep etti. Birçok ülkeden vatandaşlarının geri dönmesi için çalışma yapan Rusya'dan herhangi bir yanıt alamayan Rus turistler bu kez ilginç bir yöntemle seslerini duyurmaya çalıştı.
Kumsala yazı yazarak yardım istediler
Ülkelerine dönemeyen Rus turistler kendi yöntemleri ile seslerini duyurmaya çalıştı. Otellerinden çıkarılarak bahçelerde ve sahillerde yatan Ruslar kumsala "SOS Moskova bizi eve götür" yazarken, İHA'lar ile bu görüntüleri kayda aldılar. Rus turistler, sosyal medyada görüntüleri paylaşınca kısa sürede seslerini tüm Rusya'ya duyururken, görüntüler kısa sürede hem Rus halkı tarafından hem de Rus yöneticiler tarafından izlenmesinin ardından Kremlin Sarayı'ndan konuya ilişkin ilk açıklama geldi. Kremlin Sarayı'nın yaptığı açıklamada Rus turistlerin Zanzibar'dan tahliyesi için Rus Konsolosluğunun resmen çalışma başlattığı ve turistlerin kısa sürede Rusya'ya tahliye edileceği duyuruldu.
(İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: Zanzibar, Moskova, Rusya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Rus turistlerden 'Moskova bizi eve götür' çağrısı - Haberler

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