Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı

Her yıl Antalya ve Alanya'ya akın eden Rus turistlerin yeni tatil rotası Ege Bölgesi oldu. Rusya Tur Operatörleri Birliği tarafından Rus turistlerin Türkiye'nin Ege kıyılarındaki tatil yerlerini artık daha sık tercih ettikleri ve bu ilginin giderek arttığı belirtildi.

EGE'DE ARTIŞ VAR

Diğer yandan Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu yılın 10 aylık döneminde Rusya'dan 513 bin tatilcinin bu bölgedeki tatil yerlerini tercih ettiğini, bu sayıda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28.6'lik atış olduğunu bildirdi.

"DALAMAN, FETHİYE, BODRUM..."

Rus tur operatörleri de, müşterilerinin Ege bölgesinde yer alan Dalaman, Fethiye, Ölüdeniz, Marmaris, Bodrum, İzmir, Kuşadası, Didim ve Çeşme'deki otellere ilgisinin giderek arttığını ifade etti. Buradaki tatil yerleri için tur satışı yapan 5 büyük şirketin 3'ü, bu yılki talepte güçlü bir artış olduğunu, diğer ikisi ise ülkenin bu bölgesine olan talebin istikrarını koruduğunu kaydetti.

KAÇ PARAYA REZERVASYON YAPILIYOR?

Geçen yaz döneminde bu bölgede 80-130 bin ruble (1250-2000 dolar) karşılığında 2 kişinin 1 haftalık tatil yapabildiği ifade ediliyor.

Gelecek yaz dönemi için başlatılan erken rezervasyon kampanyası da Ege bölgesine olan talebin kalıcı olduğunu gösterdi. Büyük tur operatörlerinden bir tanesi, bu yılki tur satışlarının geçen yılın iki katı olduğunu vurguladı. Kampanya kasamında 2 kişinin 1 haftalık tatili 60-80 bin rubleye (950-1250 dolar) yapabileceği belirtildi.