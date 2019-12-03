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"Rus uçağının düşürülme emrinin Erdoğan tarafından verildiğini düşünmüyoruz"

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, 2015 yılında düşürülen Rus Su-24 savaş uçağını vurma emrinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiğini düşünmediklerini söyledi.

03.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:10
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, 2015 yılında düşürülen Rus Su-24 savaş uçağını vurma emrinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiğini düşünmediklerini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, 2015 yılında düşürülen Su-24 Rus savaş uçağını vurma emrinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiğine yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı. NATO'daki basına kapalı brifinglerin yazılı belgelerini ele geçiren Stockholm merkezli Nordic Research Monitoring Network araştırma şirketi tarafından, 2015 yılında Suriye - Türkiye sınırında, Türkiye sınırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürülen Rus Su-24 savaş uçağını vurma emrinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiği iddia edilmiş hafta başından beri bu iddia Rus ve dünya basınında yer almıştı.
Bu iddialara ilişkin Rusya'dan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı güven bir kez daha dile getirildi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Rus uçağının düşürülme emrinin Erdoğan tarafından verildiğini düşünmüyoruz. Bu bilginin kaynağı belirsiz, nereden geldiği ve ne kadar güvenilir olduğu belli değil. Biz, Türk tarafının Rus uçağını düşürme emrini başka kişilerin verdiğine işaret eden açıklamalarını esas alıyoruz" şeklinde
(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Kaynak: İHA

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