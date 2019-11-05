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Rus uçakları İdlib'de bir evi vurdu: 3 çocuk öldü

Rus uçakları İdlib'de bir evi vurdu: 3 çocuk öldüİDLİB - Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'de düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti.

05.11.2019 22:52 | Son Güncelleme: 05.11.2019 22:53
Rus uçakları İdlib'de bir evi vurdu: 3 çocuk öldü
İDLİB - Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'de düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti.
Suriye'de Beşar Esad rejimini destekleyen Rus savaş uçakları Idlib'in güney kırsalındaki Dar el-Kabira köyüne hava saldırısı düzenledi. İdlib'te sivil savunma ekipleri, Rus savaş uçaklarının hava saldırısında Dar el-Kabira köyündeki bir evin vurulduğunu söyledi. Saldırıda 3 çocuk kardeşin hayatın kaybettiğini, çocukların annesi de ağır yaralandığını aktaran savunma ekipleri, yaralı kadını tedavi için en yakın tıbbi noktaya götürdüklerini belirtti. Öte yandan Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Birleşmiş Milletlerden, İdlib'deki sürekli Rus ve rejim saldırılarına maruz kalan 4 milyon kişiyi koruma çağrısında bulundu. Sivil Savunma ekipleri, İdlib'de Ekim ayında düzenlenen saldırılarda 9'u kadın, 9'u çocuk olmak üzere 26 kişinin öldüğünü, 72 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Rus uçakları İdlib'de bir evi vurdu: 3 çocuk öldü

İdlib, Güncel

Kaynak: İHA


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