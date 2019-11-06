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Rus uçakları İdlib'de bir evi vurdu: 3 çocuk öldü

Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'de düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti.

06.11.2019 11:15 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:25 Rus uçakları İdlib'de bir evi vurdu: 3 çocuk öldü
Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'de düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti.

Suriye'de Beşar Esad rejimini destekleyen Rus savaş uçakları İdlib'in güney kırsalındaki Dar el-Kabira köyüne hava saldırısı düzenledi. İdlib'de sivil savunma ekipleri, Rus savaş uçaklarının hava saldırısında Dar el-Kabira köyündeki bir evin hedef alındığını söyledi. Saldırıda 3 çocuğun hayatın kaybettiğini, çocukların annesinin de ağır yaralandığını aktaran savunma ekipleri, yaralı kadını tedavi için en yakın tıbbi noktaya götürdüklerini belirtti.

Öte yandan Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Birleşmiş Milletler'e (BM), İdlib'deki Rus ve rejim saldırılarına maruz kalan 4 milyon kişiyi koruma çağrısında bulundu. Sivil savunma ekipleri, İdlib'de Ekim ayında düzenlenen saldırılarda 9'u kadın, 9'u çocuk olmak üzere 26 kişinin öldüğünü, 72 kişinin yaralandığını duyurmuştu. - İDLİB

İdlib, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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