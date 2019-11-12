Haberler » Güncel » Rus uçakları, İdlib'in çevresindeki 3 köyü bombaladı - Haber

Rus uçakları, İdlib'in çevresindeki 3 köyü bombaladı

Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki köy ve kasabaları bombaladı.

12.11.2019 16:36 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:36Rus uçakları, İdlib'in çevresindeki 3 köyü bombaladı

Rus savaş uçakları, 'in güneyindeki köy ve kasabaları bombaladı. Shnan köyündeki bombalamada, 3 sivilin hayatını kaybettiği, 5'i çocuk olmak üzere 9 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Ma'aret Hurmah, Kafar ve Shnan köylerindeki Heyet Tahrir el-Şam'ın (HTŞ) mevzilerini bombaladı. Shnan köyündeki bombalamada 3 sivilin hayatını kaybettiği, 5'i çocuk olmak üzere 9 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Ma'aret Hurmah köyündeki bombalama

-Kafar Roma'daki bombalama



İdlib, Roma, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:36 Yaşı küçük hamileleri emniyete bildirmedikleri öne sürülen doktorlar yargılanıyor
17:36 Tahran'da hava kirliliği nedeniyle okullar yarın tatil
17:36 İİT, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını kınadı
17:35 Serbest piyasada altın fiyatları
17:34 Marmaris'te de 'bitcoin' vurgunu (YENİDEN)
17:12 İstanbul'a korkutan hava kirliliği uyarısı: Eyüpsultan, Ataşehir ve Kartal'da yaşayanlar dikkat
17:05 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan su zammı açıklaması: Koşullara göre hareket etmek zorundayız
17:02 Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi KORKUT'un üretimine tam gaz devam ediliyor
17:00 Eski İngiliz istihbarat subayının sır ölümüyle ilgili adli tıp uzmanından açıklama: Cinayet gibi gözüküyor
16:42 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: İttifaklar değişebilir, yenileri kurulabilir
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 17:37:07