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Rus uçakları, idlib'in çevresindeki 3 köyü bombaladı

Rus uçakları, İdlib'in çevresindeki 3 köyü bombaladıSuriye, (DHA)- Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki köy ve kasabaları bombaladı.

12.11.2019 16:51 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:53
Rus uçakları, 'in çevresindeki 3 köyü bombaladı
, (DHA)- Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki köy ve kasabaları bombaladı. Shnan köyündeki bombalamada, 3 sivilin hayatını kaybettiği, 5'i çocuk olmak üzere 9 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Ma'aret Hurmah, Kafar Roma ve Shnan köylerindeki Heyet Tahrir el-Şam'ın (HTŞ) mevzilerini bombaladı. Shnan köyündeki bombalamada 3 sivilin hayatını kaybettiği, 5'i çocuk olmak üzere 9 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Rus uçakları, idlib'in çevresindeki 3 köyü bombaladı

Suriye, İdlib, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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