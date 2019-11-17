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Rus uçakları İdlib'in doğusu ve güneyini vurdu

Rus savaş uçakları, İdlib'in doğusundaki Sarakib şehrini ve güneyindeki Milaja köyünü bombaladı.

17.11.2019 15:24 | Son Güncelleme: 17.11.2019 15:24Rus uçakları İdlib'in doğusu ve güneyini vurdu

Rus savaş uçakları, İdlib'in doğusundaki Sarakib şehrini ve güneyindeki Milaja köyünü bombaladı. Bombardımanda 5 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil ise yaralandı.

İdlib Sivil Savunma'dan (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre, İdlib'in doğusundaki Serakib şehrinde ve güneyindeki Milaja köyünde düzenlenen hava saldırılarında, 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı. Rus uçakları, geçtiğimiz hafta da çok sayıda köyde Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) mevzilerini bombalamıştı.

Görüntü Dökümü

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-Bombardıman yapılan Sarakib köyünden görüntü

-Yaralıların taşınması

-Detaylar



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Kaynak: DHA

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