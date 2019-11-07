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Rus uçakları, idlib'in kuzeyini bombaladı

Rus uçakları, İdlib'in kuzeyini bombaladıSuriye, (DHA)- Rus savaş uçakları, İdlib'in kuzeyindeki Kaftkharim bölgesini bombaladı.

07.11.2019 10:08 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:09
Rus uçakları, İdlib'in kuzeyini bombaladı
Suriye, (DHA)- Rus savaş uçakları, İdlib'in kuzeyindeki Kaftkharim bölgesini bombaladı. Rusya dün İdlib'in çevresindeki köy ve kasabalara 34'ten fazla hava saldırısı düzenlemişti.
Rus savaş uçakları, İdlib'in çevresindeki kasaba ve köyleri bombalamaya devam ediyor. Yerel medya, Rus uçaklarının İdlib'in kuzeyindeki Kaftkharim bölgesindeki Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) mevzilerini bombaladı. Öte yandan, dün Rusya'nın İdlib ve çevresinde 34'ten fazla hava saldırısı düzenlediği ve top atışı yaptığı belirtildi.
Rus uçakları, idlib'in kuzeyini bombaladı

İdlib, Rusya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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