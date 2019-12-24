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Rus uçakları sığınmacı çadırlarını da vuruyor

Rus uçakları sığınmacı çadırlarını da vuruyorSuriye (DHA) ? Suriye'de rejim ve Rus uçaklarının İdlib'de sivil halkı hedef alan saldırıları her geçen gün şiddetini artırıyor.

24.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:39
Rus uçakları sığınmacı çadırlarını da vuruyor
(DHA) ? Suriye'de rejim ve Rus uçaklarının 'de sivil halkı hedef alan saldırıları her geçen gün şiddetini artırıyor. Sivil yerleşim alanlarını ev, okul, hastane gözetmeden vuran Rus uçakları, artık bombalardan kaçanlar için kurulan kamp alanlarını da vuruyor.
Bölge kaynaklarından gelen bilgilere göre, dün İdlib'in güneyindeki Jobas köyünde okuldan çıkan çocukları servis araçlarıyla Serakib'e giderken vuran Rus uçakları, bu sabah aynı köyün yakınlarında kurulan çadırları da bombaladı. Ağır bombardımanlara, yaşadıkları binaların içinde yakalanmamak için boş arazilerde çadırlar kuran sığınmacılar, yine Rus uçaklarının hedefi olmaktan kurtulamadı.
Jobas köyü çevresindeki çadırlara düzenlenen hava saldırısında 5'i çocuk 8 kişinin öldüğü, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Rus uçakları sığınmacı çadırlarını da vuruyor

Suriye, İdlib, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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