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Rus uçaklarından "Evde Kal" çağrısı

Rus akrobasi uçakları, Korona virüs salgınına farkındalık oluşturmak için, Moskova semalarında vatandaşlara "evde kal" çağrısı yaptı.

27.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:31
Rus akrobasi uçakları, Korona virüs salgınına farkındalık oluşturmak için, Moskova semalarında vatandaşlara "evde kal" çağrısı yaptı.
Rusya 'da korona virüs vaka sayısı 840'a ulaşırken, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşların evlerinde kalmaları için yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Rusya'da birçok organizasyonda gösteriler yapan akrobasi uçaklarının pilotları, Rusya Savunma Bakanlığının desteği ile Moskova semalarına çıkarak bir uçuş gerçekleştirdi. Ülke genelinde, virüsle mücadele ve toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla bir araya gelen pilotlar, gökyüzüne Türkçesi "Kendine iyi bak - Ev Kal" yazısı yazdı. Moskova semalarında uzun bir süre kalan yazı, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde virüsün en çok görüldüğü başkent Moskova'da 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı konulmuş, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından da ülke genelinde vatandaşlara 1 hafta boyunca sürecek ücretli izin hakkı tanınmıştı.
Rusya'da korona virüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.
(Erhan Altıparmak/İHA) Rus uçaklarından ’Evde Kal’ çağrısı

Kaynak: İHA

Etiketler: Moskova, Rusya, Güncel

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Rus uçaklarından "Evde Kal" çağrısı

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