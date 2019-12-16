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Rus uçaklarından Maarşurin'e hava saldırısı: 3 ölü, 5 yaralı

Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib kırsalındaki Maarşurin beldesine düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil de yaralandı.

16.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:17Rus uçaklarından Maarşurin'e hava saldırısı: 3 ölü, 5 yaralı
'ya ait savaş uçaklarının kırsalındaki Maarşurin beldesine düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil de yaralandı.

Suriye'de Esad rejimi destekleyen Rusya'ya ait savaş uçakları İdlib kırsalındaki Maarşurin beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2'si kadın, 1'i çocuk olmak üzere 3 sivilin hayatını kaybettiği, 5 sivilin de yaralandığı belirtildi.

Esad rejimine ait savaş uçaklarının, dün Maarşurin beldesine gerçekleştirdiği hava saldırısında aynı aileden 1 çocuk hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı. - İDLİB

Rusya, İdlib, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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