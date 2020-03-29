Rus uzmandan açıklama: Rusya’da durum 2-3 ay içinde düzelecek

Rusya 'nın tanınan doktorlarından, Acil Çocuk Cerrahisi ve Travmatoloji Araştırma Enstitüsü Başkanı Leonid Roşal, ülkesinde koronavirüsün yayılmasıyla ilgili durumun iyileşeceği süreyi açıkladı.

"ÇOĞUNLUK BAĞIŞIKLIK KAZANACAK"

Leonid Roşal, Rusya'da koronavirüsün (Covid-19) yayılması ile ilgili durumun 2 ila 3 ay içinde iyileşebileceğini söyledi. Görüşünü, yeni tür koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonundan daha ciddi olan diğer salgınlardan edinilen deneyimlere dayandıran Acil Çocuk Cerrahisi ve Travmatoloji Araştırma Enstitüsü Başkanı Leonid Roşal, diğer ülkelerden gelen insanların durumu olumsuz yönde etkiledikleri görüşüne katılmadığını belirtti. Roşal ayrıca, hastalık formlarının yüzde 80'inin akciğer olduğunu kaydetti. Roşal, "Kişi hastalanıyor. Evet, bağışıklık kazanmaya başlıyor, bu iyi. Çoğunluk bu virüse karşı bağışıklık kazanacak" dedi.

RUSYA'DA SON DURUM

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, 270 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 1534'e yükseldiği bildirildi. Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 8'e ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: DHA