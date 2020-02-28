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Rus ve ABD Genelkurmay Başkanları telefonda İdlib konusunu görüştü

Suriye'nin İdlib kentinde 33 şehit verdiğimiz hain saldırının ardından Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, telefonda bölgede artan gerilimi ele aldı.

28.02.2020 18:22 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:37

Suriye'nin kentinde destekli Esed rejiminin düzenlediği hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı. Hain saldırının ardından Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley telefonda İdlib'de meselesini görüştü.

GERGİNLİĞİN AZALTILMASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER YAPILDI

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley arasında İdlib'deki gerilimle ilgili telefon görüşmesi gerçekleştiğini duyurdu.

Görüşmede, İdlib'de askerlerimize yönelik düzenlenen saldırıların ele alındığı ve bölgede gerginliğin azaltılmasına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi.

33 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

İdlib'de Rusya destekli Esed rejimi unsurlarının düzenlediği hava saldırı sonucu 33 kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, 32 askerimiz ise yaralanmıştı.

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Rus ve ABD Genelkurmay Başkanları telefonda İdlib konusunu görüştü

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İdlib, Dünya, Güncel


28.02.2020 19:58:57