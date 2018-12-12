Rus ve İsrail Askeri Heyetleri Suriye'yi Görüştü

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:25



12 Aralık 2018 Çarşamba 15:25

Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus ve İsrail askeri heyetleri Suriye konusuyla ilgili görüşme yaptı.Rusya Savunma Bakanlığından gazetecilere yapılan açıklamada, Rus askeri yetkililerinin İsrail askeri yetkililer ile yaptığı görüşmede Orta Doğu'daki güncel sorunlar ve Suriye'deki durumun ele alındığı belirtildi.Rus ve İsrail askerlerinin hayatını tehdit edecek olayların yaşanmasını önlemek için Suriye'deki Hmeymim askeri üssü ile İsrail Hava Kuvvetleri komuta merkezi arasında doğrudan iletişim kanalının işleyişi konusunun ele alındığı ifade edilen açıklamada, temasların devam etmesi hususunda mutabakata varıldığı bildirildi.Rus İl-20 askeri uçağı, 17 Eylül'de, Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürülmüş ve Rusya, İsrail'e ait F-16 savaş uçaklarının, İl-20 uçağını kalkan olarak kullandığı için uçağın füzelere maruz kaldığını açıklamıştı.