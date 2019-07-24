- Rus ve Rejim uçakları İdlip'i vurdu
- Rus ve Rejim uçakları İdlip'i vurduANKARA - İdlip'e bağlı Eriha beldesi Rus ve Rejim uçakları tarafından hedef alındı.24.07.2019 19:17
- Rus ve Rejim uçakları İdlip'i vurdu
ANKARA - İdlip'e bağlı Eriha beldesi Rus ve Rejim uçakları tarafından hedef alındı. Saldırıda birçok sivil hayatını kaybetti. Sahadan alınan bilgiye göre; 16. 00 sularında İdlip'e bağlı Eriha beldesi Rus ve Rejim uçakları tarafından hedef alındığı belirtildi. Saldırılarda birçok sivil hayatını kaybederken çok sayıda yaralı olduğu da gelen bilgiler arasındadır.
ANKARA - İdlip'e bağlı Eriha beldesi Rus ve Rejim uçakları tarafından hedef alındı. Saldırıda birçok sivil hayatını kaybetti. Sahadan alınan bilgiye göre; 16. 00 sularında İdlip'e bağlı Eriha beldesi Rus ve Rejim uçakları tarafından hedef alındığı belirtildi. Saldırılarda birçok sivil hayatını kaybederken çok sayıda yaralı olduğu da gelen bilgiler arasındadır.
İdlip, 3. Sayfa
Kaynak: İHA
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