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- Rus ve Rejim uçakları İdlip'i vurdu

- Rus ve Rejim uçakları İdlip'i vurduANKARA - İdlip'e bağlı Eriha beldesi Rus ve Rejim uçakları tarafından hedef alındı.

24.07.2019 19:17
- Rus ve Rejim uçakları İdlip'i vurdu
- Rus ve Rejim uçakları İdlip'i vurdu
ANKARA - İdlip'e bağlı Eriha beldesi Rus ve Rejim uçakları tarafından hedef alındı. Saldırıda birçok sivil hayatını kaybetti.
Sahadan alınan bilgiye göre; 16. 00 sularında İdlip'e bağlı Eriha beldesi Rus ve Rejim uçakları tarafından hedef alındığı belirtildi. Saldırılarda birçok sivil hayatını kaybederken çok sayıda yaralı olduğu da gelen bilgiler arasındadır. - Rus ve Rejim uçakları İdlip'i vurdu

İdlip, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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