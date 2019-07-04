04.07.2019 16:36
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Rus ve Suriye uçakları İdlib civarını bombaladı: 3 ölü

Rus ve Suriye uçakları İdlib civarını bombaladı: 3 ölü

Rus ve Suriye rejim güçlerine ait savaş uçakları İdlib civarındaki köy ve kasabaları bombaladı.

Rus ve Suriye rejim güçlerine ait savaş uçakları İdlib civarındaki köy ve kasabaları bombaladı. Suriye ve Rusya'nın üç aydır sürdürdüğü bombardımanda bugün biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Rus ve Suriye savaş uçaklarının Han Şeyhun kasabası ve Han Safra köyünü hedef alan bombardımanında biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Rus ve Suriye savaş uçaklarının İdlib civarındaki kasaba ve köyleri, özellikle Cebel Zaviye, Ma'ara Hurme, Hazarin, Nukeyr, Şeyh Mustafa, Şeyhun ve Hama'nın batı ve kuzey kesimini bombaladığı kaydedildi. - İDLİB
Kaynak: İHA
Suriye, İdlib, 3. Sayfa

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