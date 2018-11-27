Rus ve Ukrayna Arasında Ki Gerilimi Değerlendiren Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev:...

Rusya
Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev Kerç Boğazı'nda Ukrayna
ile yaşanan krizden Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko
'yu sorumlu tuttu. Patruşev Poroşenko'nun seçim kampanyasını Kerç Boğazı'nda oluşturduğu provokasyon üzerine kurduğunu söyledi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev, Rus ve Ukrayna savaş gemileri arasında Kerç boğazında yaşanan gerilimi değerlendirdi. Patruşev yaşanan krizin sorumlusu olarak Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'yu gösterdi. Patruşev Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'nun yaklaşan seçimler için oluşturduğu kampanyasını Kerç boğazında oluşturduğu provokasyon üzerine kurduğunu söyledi. Patruşev, " Sınırda yaşanan provakasyon bir kez daha gösterdi ki Poroşenko seçim kampanyasını hayali bir tehdit üzerine kurma niyetinde" ifadelerini kullandı.
" Ukrayna Deniz Kuvvetleri Poroşenko'nun politik oyunlardaki kozu"
Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'nun İktidarda kalma şansını arttırmak için yollar aradığını belirten Patruşev, " Ukrayna Deniz Kuvvetleri, iktidarda kalmak için her suçu işleyebilme eğiliminde olan Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ve destekçilerinin politik oyunlarda kullandığı bir koz olmaya başladı. Öte yandan bu şartlar altında iktidarda kalma şansının azaldığı ortada" ifadelerini kullandı.
Ukrayna kuvvetlerinin yasa dışı olarak boğazı geçtiğini belirten Patruşev, Ukrayna'nın bu davranışı ile uluslararası denizcilik yasalarını ihlal ettiğini de belirtti.
Rus savaş gemileri, 25 Kasım Pazar günü Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkarak Mariupol
Limanı'na giden 3 Ukrayna savaş gemisine Rus kara sularını ihlal ettiği gerekçesiyle Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı yakınlarında müdahale etmişti. - MOSKOVA
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