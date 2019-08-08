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Rus VTB'nin net karı düştü

Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB'nin net karı, bu yılın ilk 6 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 23 azalarak 76,8 milyar rubleye geriledi.

08.08.2019 13:52 Rus VTB'nin net karı düştü
Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB'nin net karı, bu yılın ilk 6 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 23 azalarak 76,8 milyar rubleye geriledi.
VTB'den yapılan açıklamaya göre, 2018'in ocak-haziran döneminde 99,8 milyar ruble olan bankanın net karı, bu yılın aynı döneminde 76,8 milyar rubleye (yaklaşık 1,1 milyar dolar) düştü.
Bankanın bu yılın ilk 6 ayındaki net faiz gelirleri de 2018'e göre yüzde 10,3 azalarak 213,6 milyar rubleye gerilerken, kredi portföyü ise söz konusu dönemde yüzde 1,7 artarak 11,6 trilyon rubleye yükseldi.
Açıklamada, kredi portföyündeki artışın ana nedeni olarak, yıl başından bu yana bireysel kredilerde yaşanan yüzde 10,4'lük artışa işaret edildi.
Mali sonuçlarını açıklamasının ardından VTB'nin hisseleri Moskova Borsası'nda yüzde 1,8 değer kaybetti.
VTB'nin net karı 2018'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 48,9 artarak 178,8 milyar rubleye yükselmişti.

Rusya, Ekonomi

Kaynak: AA

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