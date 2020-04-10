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Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken camı kırdı

İngiliz ekibi Aston Villa'nın genç futbolcusu Rushian Hepburn-Murphy, karantina sürecinde antrenmanlarını sürdürürken, yanlışlıkla evinin camını kırdı.

10.04.2020 09:55 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:55
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken camı kırdı
İngiliz ekibi Aston Villa'nın genç futbolcusu Rushian Hepburn-Murphy, karantina sürecinde antrenmanlarını sürdürürken, yanlışlıkla evinin camını kırdı.

Dünyayı saran korona virüs salgınından dolayı futbola verilen arada futbolcular antrenmanlarını evinde sürdürüyor. Onlardan biri de Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın genç futbolcusu Rushian Hepburn-Murphy. İngiliz futbolcu evinin bahçesinde duvara sektirerek topla oynarken ilginç bir olay yaşandı. Murphy topu duvardan sektirmeyi iyi ayarlayamayınca evinin camını kırdı. 21 yaşındaki futbolcu bu anları da sosyal medya hesabından paylaştı ve 'Bu zamanda bunu tamir edebilecek birisi yok' notunu ekledi. Videoya kısa zamanda takım arkadaşları ve takipçilerinden birçok yorum aldı. Murphy, şu anda Derby County'de kiralık olarak forma giymekte. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Aston Villa, Spor
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