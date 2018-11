Ruslar Bu Kez Sağlık İçin Türkiye'de

22 Kasım 2018 Perşembe 14:38



Ruslar bu kez sağlık için Türkiye 'de Rusya 'dan gelen heyet Gazi Üniversitesi Hastanesi'ni ziyaret ettiGazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Demircan : "Türkiye'deki ilk uluslararası hasta kabul eden ve bu sertifikayı alan üniversite hastanesiyiz""Gerekli alt yapıyı sağlarsak, iş akışı çok iyi giderse ülkelerle anlaştığımızda ilk olarak hem hastanemiz hem ülkemiz adına insanlara sağlık alanında yardımcı olmak amacıyla hazırız""Sağlık turizmi de Türkiye için çok önemli bir döviz kaynağı olacak"ANKARA - Sağlık potansiyelini görmek için Türkiye'ye gelen Rus heyeti karşılayan Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Demircan, "Türkiye'deki ilk uluslararası hasta kabul eden ve bu sertifikayı alan üniversite hastanesiyiz" dedi. Termal Sağlık Turizm Derneği'nin organizasyonunda ilk kez Türkiye'deki sağlık potansiyelini yerinde görmek ve bilgi alışverişinde bulunmak için Turkiye'ye gelen Rus tur operatörü, sağlık turizmi yetkilileri ve gazetecilerden oluşan heyet, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde incelemede bulundular. Türkiye'nin sağlık alanında dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olduğunu belirten Ruslar, etkin tanıtım durumunda ülkelerindeki yüz binlerce kişinin hastanelerden, FTR merkezlerine; termal tesislerden, SPA'lara kadar bu büyük zenginliği keşfetmek isteyeceğini belirttiler .Rusya'da yaklaşık 6 aylık görüşmeler sonrası 90 kişilik turizm heyetinin ilk ayağı olan 34 Rus yetkili, Ankara 'daki temaslarının ikinci gününde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldılar. Başhekim Prof. Dr. Ahmet Demircan bir üniversite hastanesi olarak başta kanser hastaları, genetik ve metabolik hastalıklar ve çeşitli cerrahi branşlarda çok yetkin bir kadroya sahip olduklarını ve Rus hastaların tercih etmesi durumunda nitelikli bir sağlık sunacaklarını belirtti. Rusya'nın önde gelen tur operatörü firmaları, turizm acenteleri ve sağlık kuruluşu yetkilileri Gazi'deki sağlık hizmetlerinin tahminlerinin de ötesinde olduğunu ifade ettiler. Rusya'nın en önemli ihtiyaçlarından birinin sağlık hizmeti olduğunu ve Rusların bu açığı kapatmak için ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine gittiklerini belirten heyet yetkilileri, bu ziyaretin Rusya'ya yeni bir şifa kapısı açacağına inandıklarını söylediler.Programı organize eden Termal Sağlık ve Turizm Derneği Başkanı Yavuz Yılık ise Türkiye'nin son 10 yıl içerisinde sağlık yatırımında dev adımlar attığını ve bu alanda dünyanın sayılı ülkelerinden biri olduğunu vurguladı. Sağlık turizminin termallerden, çamur banyosuna, FTR'den hastanelere kadar komplike bir turizm kolu olduğunu ve öneminin her geçen yıl arttığını vurgulayan Yavuz Yılık, "Heyetin Başkentteki hastane ziyaretlerinden çok etkileneceğini biliyorduk. Uzman kadro, nitelikli binalar ve yeni hizmete giren şehir hastaneleri Türk turizminin deniz kum ve güneşten ibaret olmadığını kısa süre içerisinde gösterecek" ifadelerini kullandı."Türkiye'deki ilk uluslararası hasta kabul eden ve bu sertifikayı alan üniversite hastanesiyiz"Rus heyetle beraber hastaneyi gezerek bilgi veren Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Demircan, Gazi Üniversitesi Hastanesi olarak bin yatağa sahip, 400 hoca, 600'ü aşkın asistan ve 800'e yakın hemşireyle hizmet veren büyük bir hastane olduklarını kaydederek, "Türkiye'deki ilk uluslararası hasta kabul eden ve bu sertifikayı alan üniversite hastanesiyiz. Geçtiğimiz 10 ayda 12 bin yabancı hastaya uluslararası hasta ofisi olarak hizmet verdik. Hastanemizde her branş bulunduğu için ve kaliteli işler yapıldığı için ciddi komplike, sorunu çözülememiş bütün yabancı hastalara elimizden gelen desteği göstererek, hem tıbbi olarak hem sosyal olarak büyük ölçüde yardımcı olmaya çalışıyoruz' şeklinde konuştu."Gerekli alt yapıyı sağlarsak, iş akışı çok iyi giderse ülkelerle anlaştığımızda ilk olarak hem hastanemiz hem ülkemiz adına insanlara sağlık alanında yardımcı olmak amacıyla hazırız""Türkiye için yeni bir döviz girdisi sağlayacak uluslararası hasta konusunda biz de çok duyarlıyız" diyen Demircan, şöyle devam etti: "İlk harekete geçen ve organize olan üniversite hastanesiyiz. Bunu artırmak için çeşitli ülkelerle temas halindeyiz. Daha önce İngiltere 'yle bir görüşme yapmıştık. Bu yasalar çıktıktan sonra bu işi daha sistemli yapabilmek için heyetlerle görüşmelerimiz devam edecek. Biz şu an plastik cerrahide her türlü tedaviyi gerçekleştiriyoruz. Göz hastalıklarında, kulak, burun, boğazda, obezitede, tüp bebek tedavisinde, çocuk ve erişkin için kemik nakli yapılabilmekte. hemen hemen her branşta hastanemiz hizmet verdiği için ve deneyimli kadromuz olduğu için en iyi hizmeti vereceğimize inanıyoruz. Gerekli alt yapıyı sağlarsak, iş akışı çok iyi giderse ülkelerle anlaştığımızda ilk olarak hem hastanemiz hem ülkemiz adına insanlara sağlık alanında yardımcı olmak amacıyla hazırız. Çalışmalara başladık ve iyi bir şekilde gidiyoruz. Yeni yasayla birlikte bunu Türkiye'de en iyi seviyeye taşımaya adayız. Sağlık Bakanımız bu konuya gereken önemi verdi. Ankara il Sağlık Müdürlüğü ve yabancı hastalarla uğraşan arkadaşlarımız büyük bir hazırlık yaptılar. Haymana 'da hem fizik tedavi hem de termal turizmden yabancı hastaların yararlanmasını sağlayan bir fuar düzenlendi, Rusya'yla olan anlaşmalar gereği A grubu seyahat acantalarının temsilcileri olan 50 kişi hastanemize geldi. Onlarla temas halinde olacağız, hastanemizi göstereceğiz. Böyle olunca birinci ağızdan iş birliği en kaliteli şekilde sağlanmış olacak. Bu kanunların ışığında onlarla temas kurup hasta akışını sağlamak ve kuralsız kişilere fırsat bırakmadan hastanın gerçek sağlığına kavuşmasını ve gerçek maliyetini gerçek kişilere ödemesini amaçlıyoruz. Hastaların mağdur olmamalarını sağlamak için böyle bir organizasyon yapıyoruz. Rusya'dan gelen ekiple de görüşüp bunun temelini atacağız.""Sağlık turizmi de Türkiye için çok önemli bir döviz kaynağı olacak"Sağlık turizminin Türkiye için çok önemli bir döviz kaynağı olacağının altını çizen Demircan, "Türkiye için büyük bir fırsat. Çok deneyimli insanlarımız var, çok güzel hastanelerimiz var. İyi organizasyon yapılarak, kanunların bizim için iyi hazırlanması ve özellikle hastanelere, hekimlere kolaylık sağlanması gerçekleştiğinde çok iyi ürünler çıkarıp çok iyi hizmetler verip, hem ülkemize hem hastanemize hem de bütün çalışanlarımızı ödüllendirmek niyetindeyiz. Sağlık turizmi de Türkiye için çok önemli bir döviz kaynağı olacak. Yeter ki bizim önümüz açılsın, uygun destek verilsin. Biz buna tıbbi destek olarak hazırız" açıklamalarında bulundu.