16.06.2019 14:37
Haberler»Teknoloji » Haber

Ruslar, Elon Musk'ın Reklam Kampanyası ile Dalga Geçti

Ruslar, Elon Musk

Ruslar, uzaya bir oyuncak araba göndererek Elon Musk'ın geçtiğimiz yıl yaptığı Tesla reklamıyla dalga geçti.

Rus bilim insanları, SpaceX CEO'su Elon Musk'ın 2018 yılında bir tesla aracını uzaya göndermesiyle dalga geçmek için uzaya kendi kırmızı arabalarını gönderdiler ancak bu sadece bir oyuncak arabaydı. Şubat 2018'de Spacex, Tesla Roadster marka aracını Falcon Heavy ile uzaya yollamıştı.



Musk'ın bu hareketine karşılık olarak, Rusya'nın Tomsk State Üniversitesi uzaya Dmitry Rogozin'e ait bir oyuncak araba gönderdi. Dimitry Rogozin, Rusya'nın Roscosmos uzay ajansının genel direktörü konumunda. Rogozin, genellikle Twitter'da alaycı gönderileriyle yer alan Elon Musk ile olan rekabetiyle tanınır. Hatta uzaya gönderilen oyuncak arabanın sürücü koltuğunda Rogozin'in gülümseyen bir fotoğrafı da bulunuyordu.



Ancak Tesla'nın aracının aksine bu oyuncak araba, Dünya'nın yüzeyinden 2.000 km yükseldikten sonra geri döndü. Rusya'nın Musk'ı hedef alan bu uçuşu, Rogozin'in tekrar kullanılabilecek roketlerle ilgili yardım almak için Musk'tan yardım istemeyeceğini açıklamasından sadece birkaç ay sonra gerçekleşti.

Rogozin henüz Musk ile tanışmamış olsa da SpaceX CEO'sunun Twitter gönderilerine sık sık cevap veriyor. Rogozin, multi milyarder ile eğer Rusya'ya özel bir ziyarete gelirse gelirse tanışmaktan zevk duyacağını da açıkladı.
Kaynak: WebTekno
Rusya Federasyonu, Nicola Tesla, Elon Musk, Teknoloji

Son Dakika Haberleri
15:05 Destici: "ABD şemsiyesi altında bir bölge oluşturmalarına asla müsade edilmemelidir"
15:04 BOĞA GÜREŞİNDE 'KARABELA'NIN SAHİBİ KADIN İLGİ ODAĞI OLDU
15:04 BURSA BAŞAK DİZER'İN BABASI, BURSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
15:03 Amed Sportif Faaliyetler kongre kararı aldı
15:03 ABD'ye Hong Kong'daki protestolarda "ihtiyat" uyarısı
15:03 Vali Kaymak'tan Babalar Günü mesajı
15:02 30 bin meyve ağacı kesildi