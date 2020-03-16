Ruslar marketlerde gıda ürünü bırakmadı
Korona virüsünün Rusya'da yayılmasıyla panik olan Rus halkı marketlere hücum edip rafları boşalttı.
16.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:30
Korona virüsünün Rusya 'da yayılmasıyla panik olan Rus halkı marketlere hücum edip rafları boşalttı.
Rusya Korona virüs enfeksiyonunu önleme ve Mücadele Merkezi tarafından virüs tespit edilen kişi sayısının son olarak 63'e yükselmesiyle birlikte Rus halkının tedirginliği devam ediyor. Başkent Moskova , St. Petersburg, Kaliningrad ve Krasnodar gibi büyük şehirlerde yaşayan kişilerde görülen virüs nedeniyle özellikle bu şehirlerde halk marketlere akın etti. Gıda maddelerinin hemen hemen tümünü satın alan Ruslar, market raflarında satılacak ürün bırakmadı. Rusya hükumeti tarafından 4 milyar dolar düzeyinde bir önlem paketi hazırlanırken gıda ürünlerinin yetersiz kalması nedeniyle ek önlemler alınacağı öğrenildi. Bazı marketlerin toptancılardan ürün tedarik edememesi nedeniyle market kapılarına kilit vurduğu öğrenilirken Rus halkı gıda yetersizliğiyle ilgili sorunun çözülmesi için sosyal medya üzerinden kampanyalara başladı.
(İHA)
Rusya Korona virüs enfeksiyonunu önleme ve Mücadele Merkezi tarafından virüs tespit edilen kişi sayısının son olarak 63'e yükselmesiyle birlikte Rus halkının tedirginliği devam ediyor. Başkent Moskova , St. Petersburg, Kaliningrad ve Krasnodar gibi büyük şehirlerde yaşayan kişilerde görülen virüs nedeniyle özellikle bu şehirlerde halk marketlere akın etti. Gıda maddelerinin hemen hemen tümünü satın alan Ruslar, market raflarında satılacak ürün bırakmadı. Rusya hükumeti tarafından 4 milyar dolar düzeyinde bir önlem paketi hazırlanırken gıda ürünlerinin yetersiz kalması nedeniyle ek önlemler alınacağı öğrenildi. Bazı marketlerin toptancılardan ürün tedarik edememesi nedeniyle market kapılarına kilit vurduğu öğrenilirken Rus halkı gıda yetersizliğiyle ilgili sorunun çözülmesi için sosyal medya üzerinden kampanyalara başladı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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