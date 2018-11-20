Ruslar Termallere Hayran Kaldı

Rusya'da yaklaşık 6 aylık görüşmeler sonrası 90 kişilik turizm heyetininilk ayağı olan 34 Rus yetkili, Ankara'daki termaller ve sağlık kuruluşlarıhakkında bilgi aldı.

Termalleri ile ünlü Haymana beldesindeki Grannos Termal Otel'de düzenlenentoplantıya katılan Ural bölgesinin en büyük tur operatör firması RT Plus'ınsahibi Galina Tereshcenko, Türkiye'ye geldiklerinde müziğinden, cam akustiğine,sıcak karşılamadan, olağanüstü sağlık hizmetlerine kadar çok üst düzeyde birtablo ile karşılaştıklarını kaydetti.

TÜRKİYE, ANTALYA'DAN İBARET SANILIYOR

Yemeklerden, hijyene kadar tüm detayları taktirle karşıladıklarını, ancakkendinin bile bu işe yoğunlaşmasına karşın Türk termalleri konusunda hiçbirtanıtım görmediğini ifade eden Galina Tereshcenko, şunları söyledi:

"Bizler sürekli kapımızı çalan Çekya, Slovenya gibi gölleri ile ünlüülkelere çok fazla sayıda Rus gönderiyoruz. Türkiye ise Antalya'dan ibaretsanılıyordu. Ta ki TESTUD'un bu zenginliği bize aktarana kadar. Şimdi buzenginliği yerinde gördüğümüzde Türkiye kaplıcalarına daha fazla odaklandık.Sizden çok daha fazla tanıtım yapmanızı bekliyoruz. Buradaki herkes Türkiyetermallerinden etkilendi ama tanıtım ile desteklemeniz, Antalya bölgesinde olduğugibi fuarlar ile bizlere daha fazla anlatmanız gerekiyor. Ayrıca gelişten gidişekadar tüm ayrıntıları ile bizlere listeler çıkarmanız gerekiyor. Avrupa'ya göreçok daha ucuz bir o kadar daha iyi olan bu tesisler her yıl binlerce turistiağırlayabilecek kapasitede."

Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut da, her kadının güzel olduğunu ancak,Haymana kaplıcalarına giren kadın daha güzel olduğunu savunarak, tüm Rus termaltutkunlarını beldesine davet etti.

Turizm yatırımcısı Kürşat Özdemir ise, Haymana suyunun 3 gün içinde cildigüzelleştirdiğini savundu.

330 gramı 500 dolar olan dünyaca ünlü bir kremde Haymana suyukullanıldığını ifade eden Özdemir, "Buraya gelirseniz böylesi pahalı bir kremikullanmaya gerek kalmaz" dedi.