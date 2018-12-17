Rusların Gizlediği Yeraltı Şehri - Metro 2

Rusya
'nın başkentini ziyaret eden insanların büyük bir çoğunluğu, Moskova
metrosunun muhteşem güzelliğine şahit olmuşlardır.
Bu metro, başkentin en ucuz ve en büyük müzesi olarak kabul edilir.
Öyle ki burası, günlük olarak 9 milyon kadar yolcuya ev sahipliği yapar.
Moskova metrosunun tarihi ve mimari ihtişamı hakkında binlerce sayfa yazı yazılmıştır,
Ancak bu yazılardan hiç biri, Moskova'nın altındaki bir asırlık gizli tünellerden ve hatta yasadışı göçmenler için gizli bir şehir olan "Metro 2" gibi yer altı bölgelerinden bahsetmez.
Bu videoda Moskova'nın yeraltına iniyoruz.
Rusya Federasyonu,Moskova
Kaynak: Youtube