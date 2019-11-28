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Rusların, Suriye'deki havadan ve karadan devriye görüntüleri yayınlandı

Rusya Savunma Bakanlığı televizyonu Zvezda, Suriye'de yapılan karadan ve havadan devriyenin görüntülerini yayınladı.

28.11.2019 14:45 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:45Rusların, Suriye'deki havadan ve karadan devriye görüntüleri yayınlandı

Savunma Bakanlığı televizyonu Zvezda, 'de yapılan karadan ve havadan devriyenin görüntülerini yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığı televizyonu Zvezda'da yer alan habere göre, her gün 2 ya da 3 helikopter devriyeye çıkıyor ve düşük irtifada saatte 200 kilometre hızla uçuyorlar. Rus askeri polisi ve Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri devriyeyi birlikte yapıyor. Pilotlar kalkıştan önce tüm sistemleri kontrol ediyor ve sonra devriyeye çıkılıyor.

Yayınlanan görüntülerde, helikopterlerin hazırlanması, kalkışları, helikopterlerin düşük irtifada uçarak devriye yapması ve kara devriyesine çıkan araçlar görüldü. Kara devriyesindeki bazı araçların dikenli telle sarıldığı da görüntüye yansıdı.

TELLİ, ZIRHLI ÖNLEM ALINMIŞTI

Daha önce, sorumluluk alanı genişleyen Rus askeri polisi, araçlarına zarar gelmemesi için önlem almış ve önlem kapsamında araçların demir korkuluklarına dikenli tel sarıldığı, yanlarına ve camlarına da demir ızgaralar takıldığı görülmüştü. Alınan bu önlemler sayesinde araçlara kimsenin tırmanamayacağı belirtilmişti.

Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 22 Ekim'de imzalanan mutabakat gereği Türk ve Rus askerleri belirlenen günlerde bölgede ortak devriye faaliyeti yürütüyor. Diğer zamanlarda ise Rus askeri polisi devriye görevini tek başına yapıyor.

Görüntü Dökümü

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-Uçuş öncesi helikopterlerin görüntüsü

-Mürettebatın helikoptere binmesi

-Helikopterlerin uçması

-Helikopterden havadan görüntü

-Karadan devriyenin görüntüsü



Suriye, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

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