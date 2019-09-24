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Ruslarla evlilikte vatandaşlık şansı

Rus vatandaşıyla evlendikten 1 yıl sonra resmi başvuru yapanlar Rusya vatandaşı olma şansı yakalayabilecek.

24.09.2019 14:34

Vladimir Putin, Rusya, Dünya


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