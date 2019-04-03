Russel Westbrook'tan Tarihi Gece

NBA'de Oklahoma City Thunder
, sahasında mücadele ettiği Los Angeles Lakers
'ı 119-103 mağlup ederken, Oklahoma'da Russel Westbrook 20 sayı, 21 asist ve 20 ribaund ile oynayarak 51 yıl sonra bir ilki başardı ve üç istatistikte 20 barajına ulaşan NBA tarihindeki ikinci oyuncu oldu.
NBA'de normal sezon heyecanı 4 karşılaşma ile devam etti. Oklahoma City Thunder, Chesapeake Energy
Arena'da karşılaştığı Los Angeles
Lakers'ı 119-103'lük skorla yendi. Oklahoma'da Russel Westbrook 20 sayı, 21 asist ve 20 ribaund ile oynayarak 51 yıl sonra 20-20-20 istatistiklerini aşan ilk basketbolcu oldu. NBA'de sadece efsane oyuncu Wilt Chamberlain 1968'de Detroit Pistons
'a karşı 22 sayı, 25 ribaund ve 21 asistlik performans sergilemişti. Westbrook ayrıca bu sezon 31. kez triple double yaptı.
Oklahoma'da ayrıca Jerami Grant 22 sayı, 5 ribaund ve Paul George
19 sayı, 6 ribaund ile mücadele etti. Lakers'ta ise Kenravious Caldwell Pope 23 sayı, 5 ribaund ve Alex Caruso 15 sayı, 7 asistle maçı tamamladı.
NBA'de gecenin toplu sonuçları ise şöyle:
Oklahoma City Thunder: 119 - Los Angeles Lakers: 103 San Antonio Spurs
: 117 - Atlanta Hawks
: 111 Sacramento Kings
: 105 - Houston Rockets
: 130
Golden State Warriors: 116 - Denver Nuggets
: 102 - İSTANBUL
Oklahoma City Thunder, Lakers, Oklahoma, Spor
Kaynak: İHA